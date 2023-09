E il bon ton sbarca in Limonaia

Perugia Il cambio di sede ha di sicuro un grande impatto estetico, ma secondo Boccolini ci guadagna anche la logistica. A disposizione dei visitatori, infatti, prima di imboccare il bellissimo viale che conduce alla Villa c’è un ampio parcheggio che è stato ricavato da alcune pertinenze della proprietà. Non solo, chi acquista piante e fiori, non dovrà caricarle in spalla, perché l’organizzazione ha messo a disposizione un servizio transfer gratuito. I biglietti di ingresso possono essere acquistati anche on-line. La mostra mercato sarà aperta oggi e domani dalle 9 alle 19.30.

Rinnovata anche la convenzione con il Dipartimento di agraria per un viaggio nel mondo degli insetti e in quello del tartufo. Il palazzo e la orangerie apriranno le porte per la prima volta ai migliori artigiani, collezionisti italiani ed europei e ai corsi di bon-ton.