E i nuovi amministratori ora vanno a lezione

PERUGIA - Sono già quasi un centinaio, in rappresentanza di oltre 30 Comuni, le persone che si sono iscritte al nuovo ciclo di cinque incontri formativi gratuiti promossi da AnciUmbria, pensati ed offerti ai nuovi amministratori (sindaci, assessori e consiglieri), ai nuovi eletti (giovani o alla prima esperienza), ma anche ai più esperti. Il primo, in programma mercoledì 3 luglio presso la sala del Consiglio del palazzo della Provincia di Perugia (dalle ore 9,30 alle ore 12,30), avrà come docente Valter Canafoglia e si intitola: "Status e ruolo dell’amministratore locale, strumenti per affrontare sfide complesse". Tratterà il tema generale dell’Amministrazione e degli amministratori: dalla condizione giuridica dei consiglieri comunali e degli assessori ai loro diritti e doveri, competenze e responsabilità; dal funzionamento del consiglio comunale alle deliberazioni di giunta e consiglio; dalla costituzione dei gruppi Consiliari al conflitto d’interesse; lo Statuto e i Regolamenti. Il calendario dei corsi è stato presentato ieri alla sala Falcone Borsellino del palazzo della Provincia di Perugia alla presenza di Michele Toniaccini, presidente di Anci Umbria e sindaco di Deruta, Silvio Ranieri, segretario generale di Anci Umbria, e dei docenti Valter Canafoglia, Alessandro Formica e Lorella Capezzali. L’iniziativa è stata pensata da Anci Umbria in considerazione del fatto che le recenti elezioni amministrative hanno coinvolto 60 comuni umbri (39 in provincia di Perugia e 21 in provincia di Terni). L’obiettivo è quello di fornire riflessioni teoriche e strumenti pratici da utilizzare a supporto dell’attività amministrativa quotidiana. Ancora è possibile iscriversi ai corsi. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito web diAnci Umbria (www.anci.umbria.it) o il numero 075/5721083.