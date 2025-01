E-Distribuzione:: "Effettuati i passaggi di competenza"

In riferimento all’articolo “Residenti ’ostaggi’ del cantiere. Lavori non segnalati al Tamburino”, E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, "precisa che per quanto di competenza tutti i passaggi necessari sono stati fatti".

"Si tratta di un intervento di spostamento impianti, richiesto dalla Sovrintendenza Archeologica, per il quale la società elettrica ha effettuato le opportune pratiche, a cui è seguita ordinanza nonché sopralluogo con la Polizia municipale per posizionare la cartellonistica necessaria – continua E-Distribuzione –. In realtà la viabilità è assicurata da due strade alternative per il passaggio. E-Distribuzione, che ringrazia l’amministrazione comunale per la collaborazione, resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento". L’articolo riportava le proteste dei residente per i disagi provocati dal cantiere e per la mancata segnalazione preventiva.