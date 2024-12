Duro colpo all’aeroporto. Aeroitalia cancella il volo da Perugia a Milano

E’ durato poco è più di otto mesi, condito da disagi e ritardi. Qualcuno sostiene si sia trattato di una operazione elettorale. Fatto sta che il volo Perugia-Milano (che in realtà era Perugia-Bergamo) è stato cancellato. A comunicarlo la stessa compagnia, Aeroitalia, che in questi mesi ha ricevuto pessime recensioni. "Nell’ambito di una riorganizzazione operativa", la compagnia aerea comunica la chiusura delle operazioni tra l’aeroporto internazionale dell’Umbria-San Francesco d’Assisi e quello di Bergamo-Orio al Serio. "Questa decisione - spiega Aeroitalia in una sua nota - ci consentirà di concentrare gli investimenti su progetti di sviluppo mirati nel Sud Italia. In particolare, dopo l’apertura della rotta per Comiso, la compagnia continuerà a rafforzare la propria presenza nelle regioni meridionali, promuovendo la crescita di destinazioni strategiche".

Aeroitalia annuncia inoltre che "sta già lavorando per ampliare i collegamenti dall’aeroporto internazionale dell’Umbria". Nella stagione estiva 2025, saranno attivate nuove rotte verso Lamezia Terme e Olbia. Inoltre, la compagnia sta valutando l’introduzione di ulteriori destinazioni, che saranno annunciate nelle prossime settimane. "Con questa decisione - conclude la nota - Aeroitalia ribadisce la propria missione di essere una compagnia vicina al territorio, pronta a rispondere alle esigenze dei passeggeri e degli stakeholder locali". Un duro colpo insomma, a cui l’opposizione di centrodestra si aggrappa per criticare duramente la nuova Giunta regionale. "Dopo poco più di un mese dall’avvio della nuova legislatura è stato cancellato il volo tra l’aeroporto internazionale dell’Umbria ‘San Francesco d’Assisì e l’aeroporto internazionale ‘Orio al Seriò di Milano-Bergamo, istituto nel marzo scorso su volontà della nostra amministrazione regionale, grazie ad un accordo con Regione Lombardia e al contributo economico di Confindustria Umbria e Fondazione Perugia": è quanto sottolinea la consigliera regionale Donatella Tesei (Lega), che chiede "risposte chiare" alla Giunta Proietti. "L’assemblea del 15 dicembre scorso della Sase è stata rinviata inspiegabilmente ’sine die’ dalla neo presidente, nonostante fossero a tutti ben presenti i problemi sul tappeto" sottolinea dal canto suo l’altro consigliere del Carroccio, Enrico Melasecche.