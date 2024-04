Due strutture prefabbricate a uso scolastico

SPOLETO Due le strutture prefabbricate ad uso scolastico oggetto della gara pubblicata dal Comune per l’affidamento del servizio di noleggio, fornitura, posa in opera e riscatto. Si tratta di una procedura aperta, disponibile sulla piattaforma telematica Net4market, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ossia del miglior rapporto qualità-prezzo. L’appalto,costituito da un unico lotto, prevede il noleggio con riscatto dopo 24 mesi, di due strutture prefabbricate ad uso scolastico per un importo a base di gara di 1.236.768,03 euro. La prima struttura, di circa 900 mq,ospiterà gli studenti della scuola secondaria di primo grado Dante Alighieri e sarà costituita da 10 aule ordinarie, 2 aule polivalenti, un’aula professori i bagni, uffici e magazzini. La seconda, di circa 250 mq, ospiterà invece la palestra, gli spogliatoi ed i servizi igienici. Verranno sistemate nell’area comunale in via dei Tessili a Santo Chiodo.