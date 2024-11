Due moto contro un’auto: feriti e code

Due moto sono finite contro una vettura lungo l’Autostrada del Sole in direzione Sud. L’incidente, che ha provocato la chiusura temporanea della carreggiata, si è verificato intorno alle 16.50 di ieri all’altezza del chilometro 464, nel tratto compreso tra Orvieto e Attigliano. Diversi i chilometri di coda che si è formata subito dopo l’incidente. Ad oltre un’ora dal verificarsi dello scontro la coda era di sei chilometri, comunque in diminuzione Sul posto è intervenuta la la squadra del distaccamento dei vigili del fuoco di Orvieto, che è stata chiamata per soccorrere i due motociclisti rimasti feriti. I centauri sono stati affidati alle cure del personale di un’ambulanza del 118 e l’autostrada è rimasta chiusa, solo nella corsia in cui si è verificato il tamponamento, per circa un’ora. llesi gli occupanti dell’auto coinvolta. L’esatta dinamica dello schianto resta al vaglio degli agenti della polizia stradale. La corsia è stata riaperta e il traffico è tornato alla normalità intorno alle 18. Lo ha co unicato l’Anas nel tardo pomeriggio di ieri: "Attualmente nel tratto interessato il traffico transita su tutte le corsie disponibili e si registrano 6 km di coda in diminuzione in direzione Roma. In alternativa, a chi viaggia verso Roma si consiglia di uscire a Orvieto, percorrere la SP71 in direzione Montefiascone, quindi la SS2 via Cassia in direzione Viterbo e poi il Raccordo Viterbo-Orte fino a Orte, da cui è possibile rientrare in A1".