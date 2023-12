Due Mondi Spoleto tra gospel e opera

Sono giorni di gran fermento per il Festival dei Due Mondi. Questa sera la manifestazione diretta da Monique Veaute propone il tradizionale “Concerto di Natale“ nel segno del gospel, alle 20 al Teatro Nuovo Menotti. E in contemporanea svela uno degli appuntamenti più attesi dell’edizione 67, che si terrà dal 28 giugno al 14 luglio. E’ l’opera “Orfeo ed Euridice“ di Christoph Willibald Gluck, su libretto in italiano di Ranieri de’ Calzabigi, titolo tra i più amati e rappresentati che sarà a Spoleto nella personale rilettura del regista Damiano Michieletto. Ecco i dettagli: la nuova produzione, realizzata in collaborazione con la Komische Oper di Berlino, andrà in scena il 5 e il 6 luglio al Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti, cone le scene di Paolo Fantin, i costumi di Klaus Bruns e la drammaturgia di Simon Berger. L’esecuzione musicale è affidata all’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia e al Coro Vocalconsort Berlin, guidati da Antonello Manacorda e affiancati da un cast di livello internazionale. Raffaele Pe interpreta Orfeo, Nadja Mchantaf sarà nel ruolo di Euridice, Josefine Mindus in quello di Amore. Ci sono anche le danzatrici Alessandra Bizzarri, Ana Dordevic e Claudia Greco, guidate dal coreografo Thomas Wilhelm. David Cavelius è direttore del coro.

Tutto pronto intanto per il Concerto del coro “Dream Gospel Voices“ che si esibirà stasera alle 20: è uno dei migliori ensemble della scena gospel contemporanea, formato dalle più talentuose voci di Harlem, capace di unire nelle sue travolgenti performance la tradizione del gospel degli Stati Uniti alla modernità musicale d’oltreoceano. Un’ora e mezzo di spirituals, medley natalizi e arrangiamenti contemporanei: “Amazing Grace“, “Oh Happy Day“ e i grandi classici del gospel a stelle e strisce. Biglietti da 15 a 35 euro.

S.C.