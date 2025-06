Due Mondi a Spoleto, ci sono i biglietti gratuiti

Si è appena aperta la distribuzione per i biglietti gratuiti – è’ possibile ritirarne al massimo 4 per persona – di uno dei momenti più tradizionali e attesi del Festival dei Due Mondi: il concerto della Banda Musicale della Gendarmeria dello Stato della Città del Vaticano (nella foto), previsto lunedì 7 luglio alle 19.30 in Piazza Duomo a Spoleto per la sessantottesima edizione del Festival.

Diretta dal maestro Stefano Iannilli, la Banda offre al pubblico un viaggio musicale che intreccia culture, emozioni e tradizioni diverse, in un abbraccio ideale tra mondi lontani eppure vicini. Attraverso un programma ricco e variegato, che spazia dalla grande opera italiana alle colonne sonore, dal tango argentino al jazz, "la Banda testimonia la forza della musica come linguaggio universale capace di abbattere ogni barriera. Nel solco della missione della Santa Sede come costruttore di ponti tra i popoli, la Banda propone melodie che parlano di pace, dialogo e bellezza condivisa. Ogni brano diventa un momento d’incontro, un gesto di fratellanza, un richiamo alla speranza e all’unità delle culture", sottolineano gli organizzatori.

I biglietti e gli abbonamenti per tutti gli spettacoli del Festival dei Due Mondi sono in vendita su www.festivaldispoleto.com, tramite il Call Center al numero 0743 776444 e direttamente al Festival Box Office & Merchandising, via Saffi e al Box Office Vivaticket, viale Trento e Trieste e in tutti i punti vendita nazionali Vivaticket.