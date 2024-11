Due Mari, alla Toscana piace il progetto Anas

CITTA’ DI CASTELLO – Occhi puntati sulla Due Mari anche dalla vicina Toscana con Confindustria che plaude ai passi in avanti compiuti per il tratto umbro. A seguito della recente richiesta di rilascio del provvedimento di Via per il tratto dell’Altotevere della E78, Confindustria Toscana Sud esprime la propria soddisfazione: "Bene l’avanzamento dell’iter burocratico per i lavori di completamento d questa arteria. Il commissario straordinario Massimo Simonini ha portato a termine la seconda fase progettuale. Si tratta di un passaggio molto importante, poiché con tale atto si è conclusa la scelta degli itinerari, aprendo la strada alla terza fase: la progettazione esecutiva per l’appalto dei lavori": così si legge in una nota diramata nella giornata di ieri dall’associazione degli industriali di Arezzo, Siena e Grosseto.

In particolare Confindustria toscana plaude al riavvio dei lavori per la sistemazione della galleria della Guinza, al confine tra Umbria e Marche e ribadisce "il valore economico, sociale e ambientale di quest’opera che avrà impatti significativi in diversi ambiti, tra cui i tempi di percorrenza, la sicurezza stradale, la valorizzazione delle aree interne".

Intanto stamattina proprio alla galleria della Guinza arriva il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini: alle ore 9 sarà a San Giustino, in piazza del Municipio per incontrare i cittadini, alle 10 sopralluogo alla galleria della Guinza per fornire aggiornamenti in merito all’avanzamento del cantiere e considerazioni sull’iter progettuale che sta riguardando il tratto umbro della Fano-Grosseto, la tappa conclusiva della visita, alle ore 11 al Bar Mé di Trestina.