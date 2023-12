Due ladri all’assalto della farmacia . Serie di furti nella zona del centro

Furto alla farmacia di viale Roma. Magro il bottino, perché i balordi hanno portato via solo le due cassette porta-denaro dei due registratori di cassa, dove non c’erano cifre ingenti. Ad indagare sull’episodio i carabinieri della Compagnia, coordinati dal maggiore Giuseppe Agresti. Il furto è avvenuto nella notte tra il 7 e l’8 dicembre, quando i malviventi, probabilmente due, si sono introdotti nella farmacia comunale da una finestra di via Pietro Gori. Quello che è entrato dovrebbe aver aperto al collega, per permettergli di compiere il furto insieme. L’avvio dell’allarme ha dato il via alla fuga dei ladri . I carabinieri sul posto hanno potuto rinvenire una delle due cassette dei registratori di cassa, vuota e abbandonata non molto distante dal luogo del furto. Per risalire agli ignoti che si sono resi protagonisti del colpo i carabinieri potranno acquisire e analizzare le immagini della videosorveglianza del punto vendita. È probabile che i ladri si siano presentati a compiere il furto con il volto travisato. Il periodo non risulta particolarmente fortunato, sul fronte dei furti, per la città d e per le attività produttive. Nei giorni scorsi sono sparite le luminarie natalizie esterne della Pasticceria Muzzi, via Mazzini. Qualche settimana fa presi di mira un locale della movida e un chiosco di fronte alla Caserma Gonzaga. Di fronte a questi episodi si moltiplicano le azioni di carabinieri e polizia al fine di aumentare il livello di sicurezza. Pattugliamenti, posti di blocco e controlli sono all’ordine del giorno, con particolare attenzione ai periodi delle festività.

Alessandro Orfei