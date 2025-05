Due giorni di sport, sfilata di vip del calcio a casa di Brunello Cucinelli

Sfilata di grandi sportivi in occasione del Golden Boy 2024, l’evento di Tuttosport per annunciare i cento calciatori under 21 candidati al premio per il miglior giovane che gioca nelle massime serie dei paesi europei. Presente l’allenatore della Roma dell’ultimo campionato Claudio Ranieri, gli ex campioni Chiellini, Buffon, Vieri, il dirigente Galliani: sfilata di vip del pallone al teatro Cucinelli. In programma, oltre allo svelamento dei 100 nomi per il Golden Boy 2024, anche "Il giuoco del calcio come luogo ideale dell’umanesimo sportivo", un momento di confronto tra sport, cultura e visione etica. Una giornata dedicata a riflettere sul calcio come scuola di vita e strumento di bellezza e armonia sociale. Il giorno precedente a Solomeo sono scese in campo Atalanta U23, Juventus Next Gen e Milan Futuro per il Trofeo dell’Armonia Sportiva, vinto dall’Atalanta Under 23.

"Siamo lieti di aver rinnovato anche quest’anno a Solomeo l’organizzazione di un evento dedicato al gioco del calcio e ai valori educativi e di sportività di cui si fa portavoce questo sport amato in tutto il mondo – ha commentato il padrone di casa Brunello Cucinelli sulla pagina Instagram – . A pochi giorni dalla conclusione di un campionato particolarmente ricco di sano agonismo, i giovani giocatori di Juventus Next Gen, Milano Futuro e Atalanta U23 ci hanno regalato emozioni in una sfida a tre che ha visto arrivare sul podio del “Secondo Trofeo dell’Armonia Sportiva” la squadra bergamasca. Un ringraziamento sincero agli stimati presidenti e dirigenti delle squadre che ci hanno onorato della loro presenza in queste liete giornate dense di dialogo e di confronto umano. Grazie di cuore anche agli amici di “Tuttosport” per aver scelto il Teatro Cucinelli di Solomeo come palco scenico per la presentazione del prestigioso premio

“Golden Boy”, dedicati ai migliori talenti emergenti del calcio mondiale".