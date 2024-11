Due bivacchi scoperti dalla polizia

ORVIETO – Un’importante operazione di polizia è scattata all’alba di mercoledì nei boschi della periferia di Orvieto. Gli agenti del commissariato, con il sostegno della squadra mobile di Terni, unità cinofile antidroga e equipaggi del Reparto prevenzione crimine Umbria – Marche, hanno individuato e smantellato due aree utilizzate per attività di spaccio Le aree interessate dall’operazione sono state localizzate nella zona di Ponte di Ferro di Morrano e in località La Colonnetta sul Monte Peglia. Durante i controlli, i poliziotti hanno scoperto due bivacchi ben organizzati all’interno di fitti boschi demaniali, entrambi riconducibili a un’attività strutturata di spaccio. Nel primo luogo, le forze dell’ordine si sono imbattute in un bivacco attivo, presumibilmente occupato da almeno tre persone che, all’arrivo degli agenti, si sono date alla fuga sfruttando la vegetazione densa per far perdere le loro tracce. L’area era attrezzata con materiale utilizzato per il confezionamento della droga, tra cui una bilancia elettronica di precisione, telefoni cellulari e un passamontagna, che sono stati immediatamente sequestrati. Successivamente, gli agenti si sono spostati sul secondo sito, dove hanno trovato un’altra area adibita a bivacco. Qui erano presenti derrate alimentari, utensileria da cucina e vestiti di ricambio, utilizzati presumibilmente come postazione di vedetta. Anche in questo caso sono stati rinvenuti oggetti riconducibili alle attività di spaccio, prontamente sequestrati dalle forze dell’ordine. Conclusa l’operazione, le aree boschive sono state bonificate e restituite alla comunità grazie alla collaborazione con gli enti preposti. L’intervento rappresenta un importante passo avanti nella lotta allo spaccio di droga sul territorio e dimostra l’efficacia della sinergia tra le varie forze di polizia.