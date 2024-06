Due arresti e una denuncia

FOLIGNO Vendevano droga in Piazza del Grano, nel cuore della “movida“. Per questo sono finiti in manette due tunisini e un minorenne è stato denunciato. A tutti viene contestato il concorso nei reati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. L’attività della polizia ha avuto origine dalle segnalazioni di alcuni residenti nella centralissima zona di Piazza del Grano che parlavano della presenza di un piccolo gruppo di giovani, impegnato in attività di spaccio in strada, di giorno e di notte. Mercoledì mattina sono scattati gli appostamenti della polizia. Così un gruppo di tre soggetti è stato notato in un vicolo adiacente Piazza del Grano mentre era intento ad effettuare cessioni sospette dapprima ad un giovane e, poco dopo, ad un secondo acquirente. I due clienti, dopo aver effettuato gli acquisti, sono stati bloccati e perquisiti dagli agenti, che in questo modo hanno avuto certezza della natura stupefacente delle sostanze cedute, nello specifico, cocaina ed hashish. I tre sono stati bloccati e perquisiti e i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato quasi due etti e mezzo di hashish, altre due dosi di cocaina ed ulteriori dosi di marijuana, per un peso di oltre 4 grammi; in più, si è proceduto al sequestro di oltre 2.100 euro, ritenuti provento di spaccio. I due maggiorenni sono due tunisini mentre il minorenne è residente a Foligno.