Droga e bivacco nel garage. Arrestati in due

Sorpresi a bivaccare in un garage con dieci grammi di droga. Per questo due uomini, tunisini di 42 e 32 anni, sono stati arrestati dalla polizia per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, violazione di domicilio aggravata e danneggiamento. Gli agenti sono intervenuti a seguito di una segnalazione. Alla vista degli operatori, uno dei due - il 32enne - ha tentato di darsi alla fuga ma è stato fermato da uno dei poliziotti che è stato anche morso. Nel borsello del 32enne gli agenti hanno rinvenuto un involucro di 5 grammi, e altri 9 involucri di cocaina. Il più giovane dei due, inoltre, è risultato anche gravato divieto di dimora nel comune di Perugia. L’uomo è stato tratto in arresto in attesa dell’udienza di convalida. Il 42enne, invece, è stato trattenuto nelle celle di sicurezza della questura in attesa del rito per direttissima.