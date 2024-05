“Dream a little dream“ . Gran finale di stagione sul palco del Subasio

Cala il sipario su “La Bella Stagione“ che Fontemaggiore organizza al Teatro Subasio: questa sera alle 21.15 va in scena “Dream a little dream“ di Roberta Lidia De Stefano (nella foto), drammaturga, regista e interprete con Massimo Betti alla chitarra. Alcolizzate e sexy, potenti e disperate, ironiche e sentimentali, le donne del blues cantano la vita come moderne baccanti. Da Janis Joplin a Bessie Smith, da Billie Holiday a Nina Simone, da Sarah Vaughan fino a Amy Winehouse, lo spettacolo è un racconto in parole e musica dedicato alle storie e ai suoni delle magnetiche e violente blueswomen di ieri e di oggi. Accanto a loro orbita un universo maschile fiacco, manipolatore e sfruttatore: per la maggior parte dei casi, pessimi mariti e manager, in altri bravi musicisti dalle stridenti intenzioni. A narrare questa ricca e delicata materia è la protagonista, Janis, che attraversa il dramma di essere una ragazza blues bianca. Con linguaggio schietto e raffinato, queste donne intonano gli aspetti più tragici della vita con ironia e delicato sentimentalismo. Biglietti su www.anyticket.it