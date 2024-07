Dramma sfiorato in piscina. Salvato bimbo di due anni

È ricoverato all’ospedale “Santa Maria“ ma non è grave il bimbo di due anni e mezzo che ieri pomeriggio è stato soccorso in una piscina del parco Chico Mendes, dove ha rischiato di annegare. Il piccolo è stato trattenuto lungamente al pronto soccorso del nosocomio e, nel contesto di un quadro clinico che fortunatamente non si è rivelato preoccupante, i medici hanno deciso solo all’ultimo se trasferirlo in via precauzionale in rianimazione oppure nel reparto ordinario di degenza. Come detto le sue condizioni non sono sgravi e il bambino ha reagito bene a cure e trattamenti. L’allarme è scattato nel pomeriggio in piscina quando un bagnante si è accorto miracolosamente delle difficoltà in vasca del bambino, che era in compagnia di amici e parenti. Immediati i soccorsi dei bagnini in servizio nella struttura e quindi del personale del 118 che, ultimate le operazioni di salvataggio, ha trasportato d’urgenza il piccolo in ospedale.