Dottore da record Lorenzo Palazzetti è il primo ricercatore con l’"eccellenza"

Lui si chiama Lorenzo Palazzetti, 27 di Umbertide. Ha discusso la tesi di dottorato “Optimizing Drone-Based Applications for Delivery and Smart Agriculture”, sotto la supervisione della professoressa Maria Cristina Pinotti, ordinario dell’università di Perugia con specializzazione in reti cellulari e algoritmi di ottimizzazione. Il neo dottore, oltre ad essere un brillante universitario, detiene un record davvero singolare: la commissione, infatti, ha valutato la tesi di dottorato di Lorenzo in “Matematica, Informatica, e Statistica” con la valutazione di eccellente. In 36 anni dalla creazione del primo dottorato nessuno aveva mai ottenuto la lode per questi risultati scientifici conseguiti nel campo dell’informatica.

La cerimonia di conferimento del titolo di dottore di ricerca (XXXVI Ciclo) si è svolta a Firenze al Teatro Verdi, preceduta dal corteo per le vie del centro e conclusasi con il tradizionale lancio del tocco in piazza Santa Croce.

Ma cosa tratta questa tesi così “blasonata“? "La tesi -spiega Lorenzo – propone algoritmi per ottimizzare il problema delle consegne effettuate con l’ausilio dei droni, studiando le traiettorie migliori per ottimizzare il consumo energetico in risposta al vento e ottimizzando il numero di consegne giornaliere. Inoltre, sono stati proposti algoritmi di navigazione e tecniche di visione basate su intelligenza artificiale per monitorare in modo autonomo la presenza di un infestante

(cimice asiatica) all’interno di frutteti. Quest’ultima tematica si è svolta all’interno del progetto Europeo Haly.ID finanziato dall’Unione Europea che ha dato lustro alle ricerche appena citate". Finiti i festeggiamenti Lorenzo è già al lavoro: "faccio ricerca all’Ateneo perugino su argomentazioni legate alla guida autonoma di droni in modalità BVLoS".

Silvia Angelici