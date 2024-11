Doppio evento stasera al cinema Zenith con Adele Tulli e Audiard

Due eventi in contemporanea stasera al cinema Zenith di Borgo XX Giugno. Alle 20:45 è previsto il collegamento live con il regista Jacques Audiard e l’attrice Karla Sofía Gascó che introducono la visione del film, “Emilia Perez” proiettato in anteprima nazionale. Vincitore del Premio della giuria e del Premio per la miglior interpretazione femminile al suo intero cast al Festival di Cannes, il film è stato nominato ai premi Efa (per Miglior Regia, Film, Sceneggiatura e Miglior interpretazione femminile) ed è il candidato francese per la corsa agli Oscar. Sempre stasera alle 21.30 sarà allo Zenith la regista Adele Tulli (nella foto) per presentare con il critico Andrea Fioravanti il suo nuovo film “Real”: uno sguardo sul mondo digitale in un viaggio visionario, poetico e sorprendente, In concorso a Locarno per la sezione cineasti del presente. Al termine della proiezione Adele Tulli risponderà alle domande del pubblico. Lo Zenith anticipa un altro incontro: mercoledì 4 dicembre si vedrà il film “Sulla terra leggeri”, alla presenza della regista Sarà Fgaier, già collaboratrice del regista Pietro Marcello.