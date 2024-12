Doppia manifestazione in piazza. Anti-eolico e contro la Variante sud

Sabato pomeriggio intenso in piazza della Repubblica, quello appena trascorso. Da un lato, infatti, le associazioni impegnate nella raccolta firme contro gli impianti eolici nella montagna e dall’altro la manifestazione del Comitato Variante Sud, impegnato a sottolineare le contraddizioni del Comune, contro le pale ma a favore della Variante sud. "Ho firmato la petizione per dire ’no’ agli impianti eolici nell’Appennino che snaturerebbero irrimediabilmente le nostre montagne e il nostro patrimonio naturale, ambientale e culturale – scrive il sindaco Stefano Zuccarini (foto) in un post –. Invitiamo la Regione a dichiarare in modo inequivoco, che il nostro Appennino non può essere un sito idoneo per questo genere di strutture, che non devono intaccare un patrimonio mondiale e il loro inestimabile ecosistema".

Dall’altra parte però il Comitato Variante sud con tanto di striscioni: "L’amministrazione comunale si scandalizza per il consumo di suolo e di paesaggio degli impianti eolici ma vuole una superstrada extraurbana a 90 chilometri destinata al traffico pesante, che taglia il verde agricolo di pregio, divide e danneggia le frazioni e l’ospedale", scrive il portavoce del Comitato, Luigi Casini. Casini sottolinea "l’incoerenza: dove fa comodo figli e dove non fa comodo figliastri? Noi ci battiamo da anni per un’opera sostenibile, a misura della città, come configurata dall’attuale Prg". Ricordati anche i momenti della manifestazione in piazza di sabato, "dove il sindaco ha cercato invano di mettere in discussione la legalità della nostra presenza".