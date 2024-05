"Donne reali, corpi veri". In mostra 62 scatti

PANICALE - Approda alla Biblioteca intercomunale Ulisse di Tavernelle "Donne reali, corpi veri", mostra fotografica voluta dal Gruppo di lavoro per il contrasto alla violenza di genere dell’Ordine degli psicologi dell’Umbria. Sessantadue scatti realizzati dal fotografo professionista Antonello Turchetti e che hanno per protagoniste le donne che vivono la propria vita e lavorano, con i propri corpi quotidiani. L’inaugurazione della mostra è fissata per venerdì 10 maggio alle ore 17, alla presenza di rappresentanti del Comune di Panicale, di Marina Ferrando referente del CAV Maria Teresa Bricca, di Paola Angelucci consigliera dell’Ordine degli psicologi dell’Umbria e di Francesca Cortesi, coordinatrice del Gruppo di lavoro. Saranno inoltre effettuate delle letture ad opera di Cinzia Biani e Sabrina Caciotto. La mostra "Donne reali, corpi veri" è sostenuta dall’Ordine regionale degli psicologi, che ne ha fatto uno degli eventi del Festival della Psicologia 2022, dedicato a "Psiche e Qualità della Vita". "In questa mostra – spiegano i promotori - vogliamo trasmettere il messaggio che possiamo vivere bene nei nostri corpi, così come sono, con tutta la loro storia dentro. E testimoniarlo pubblicamente".