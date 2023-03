Donne in primo piano, premiata Valentina Parasecolo

A Valentina Parasecolo, giornalista professionista e coordinatrice dell’ufficio stampa del Parlamento europeo in Italia, è stato assegnato, in occasione della giornata dell’8 marzo, il riconoscimento "Donne in primo piano", istituito dal Comune. L’iniziativa, promossa dall’assessorato alle pari opportunità guidato da Raffaella Pagliochini in collaborazione con l’assessore alla cultura Alessia Marta, è nata per favorire un momento di riflessione in merito alla condizione lavorativa delle donne italiane e promuovere l’effettiva realizzazione di pari condizioni di accesso al mondo del lavoro e di pari opportunità professionale. La cerimonia di consegna del premio si svolgerà in concomitanza con la conferenza pubblica "La donna e il volo", iniziativa promossa dal Comune e dalla sezione locale di Fidapa-Bpw, Federazione Italiana delle Donne nelle Arti, Professioni e Affari, la cui data è in fase di individuazione per consentire la partecipazione del più ampio numero di testimonianze sul tema.

Laureata e specializzata in scienze politiche tra Italia e Stati Uniti, prima di assumere l’attuale incarico, la giovane tuderte, ex allieva del Liceo "Jacopone", direttore artistico di Iubel Festival, ha lavorato come autrice e inviata per Rai, La7, Vice e altri. Il Premio istituito dal Comune serve a riflettere sulle condizioni lavorative delle donne in Italia. "Accanto a disparità vissute sulla pelle – afferma - ho avuto magnifiche opportunità. Ma non è così per troppe donne. Sul favorire una possibilità di scelta si concentra una società che vuole essere più giusta. La strada è lunga e accidentata, ma ogni pezzo è necessario".

