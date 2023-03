Donne di ogni età contro la violenza "Femminicidi, è ora di dire basta"

"Io non ho paura". Portavano queste parole scritte su un nastro rosso stretto tra le mani le oltre settanta donne che domenica a Moiano di Città della Pieve hanno preso parte all’evento contro la violenza sulle donne. La manifestazione organizzata dalla parrocchia e dai giovani del posto con l’aiuto di don Sam Pjetraj. Un pomeriggio dedicato alla riflessione iniziato appunto con le seggiole rosse che hanno riempito il sagrato della chiesa e su cui poi le donne di tutte le età si sono sedute coprendosi simbolicamente chi le orecchie, la bocca o gli occhi mentre venivano recitate poesia e riprodotta la nota canzone di Fiorella Mannoia. Subito dopo in chiesa si è tenuta la conferenza sul tema del femminicidio a cui ha partecipato l’onorevole Augusta Montaruli che ha spiegato come si aimportante "dare piena attuazione alla legge 4 del 2018 e contemporaneamente continuare a lavorare per la prevenzione degli atti di violenza contro le donne. Con questo intento lo Stato deve continuare a rimanere al fianco di troppe vittime coinvolte nei femminicidi". "Il primo modo per sostenere i minori - ha aggiunto - è sostenere le donne a dire no e allontanarsi con la propria prole dal carnefice fin dalla prima violenza, sostenendole in ogni loro passo". Al fianco della deputata la giornalista Emanuela Viani ha raccontato i numeri drammatici del fenomeno dei femminicidi in Italia. A prendere parte all’evento anche il sindaco di Città della Pieve Fausto Risini. E subito dopo nel salone dell’oratorio i ragazzi del paese avevano organizzato un flash mob sulle note di "vietato morire" di Ermal Meta. "Penso che come comunità - il commento del parroco don Sam - abbiamo raggiunto un bell’obiettivo domenica anche avendo coinvolto le comunità vicine, parlando di un argomento così importante. Tutto organizzato e pensato dai ragazzi che hanno mosso un paese intero spingendo alla presenza un paese intero". "Le donne devono essere liberate dalla violenza, lo scopo è quello di sensibilizzare su un fenomeno che è una violazione dei diritti umani e che sta assumendo proporzioni e dinamiche sempre più feroci. Servono strategie politiche mirate al riconoscimento e realizzazione delle pari opportunità".