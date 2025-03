Donna scomparsa in Umbria. Scattano le ricerche: era tornata a casa, in Polonia

Gualdo Tadino (Perugia), 3 marzo 2025 – Allarme per una persona scomparsa nel territorio di Gualdo Tadino. Sono stati attivati i vigili del fuoco per le ricerche di una donna di 63 anni polacca della quale si erano perse le tracce. Ingente la mobilitazione che alla fine è stata fondamentale per rintracciare la donna in Polonia.

Le ricerche svolte nella giornata di oggi, 3 marzo, hanno visto il coinvolgimento di diverse squadre specializzate dei vigili del fuoco, tra cui: il distaccamento di Gaifana, il personale del nucleo Tas (Topografia Applicata al Soccorso) quello del nucleo Sapr (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto), il nucleo cinofilo proveniente dalla regione Marche. Inoltre, sono stati presenti sul luogo dell'intervento entrambi i Funzionari di servizio del Comando di Perugia.

A supporto delle operazioni di ricerca a terra, è stato effettuato un sorvolo dell'area con l'elicottero "Drago" del nucleo di Arezzo. Le operazioni svolte in sinergia alle indagini svolte dal Comando dei carabinieri di Gualdo Tadino hanno portato a rintracciare la persona scomparsa, in buona salute, in Polonia.