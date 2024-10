Donna rapinata in strada. Arrestato dai carabinieri il malvivente violento

E’ un pregiudicato di 39 anni, nigeriano già richiedente asilo, senza fissa dimora, il rapinatore che lo scorso 3 ottobre, nel primo pomeriggio, aveva aggredito una donna , anche lei 39enne, nella zona di via Breda a Borgo Bovio. E’ stato arrestato dai carabinieri che lo ritengono il responsabile della violenta rapina in strada. I militari hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per il reato di rapina aggravata, emessa nei confronti dell’uomo dal gip del Tribunale inn base alle risultanze investigative dell’Arma. La vittima era stata avvicinata dal malvivente che aveva cercato di strapparle la borsa, alle resistenze della donna il balordo aveva risposto con dei pugni al volto; la trentanovenne era stata anche minacciata con un taglierino. L’uomo si era quindi allontanato con la borsa che conteneva, oltre a documnti e carte di credito, circa 700 euro che la donna aveva prelevato poche ore prima. Grazie anche alla precisa descrizione del rapinatore fatta dalla vittima e mediante la visione delle telecamere di sorveglianza della zona, i carabinieri hanno identificato l’uomo. Le indagini hanno anche analizzato i tabulati telefonici che hanno permesso di localizzare la presenza del rapinatore nella zona della violenza. Contattata da UmbriaOn, la vittima della rapina si è commossa nell’apprendere che il rapinatore era stato arrestato: "Ora mi sento più serena, mi sono tolta un gran peso. Grazie davvero ai carabinieri, per tutto ciò che hanno fatto".