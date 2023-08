Donna colta da malore soccorsa dall’attore e cantante Julio Nava

FOLIGNO – Non capita a tutti di essere soccorsi da un attore e cantante internazionale. È successo ad una signora che, uscendo da un noto supermercato di Corvia, ha accusato un malore, non riuscendo a tornare a casa. Forse il caldo o forse qualche altro tipo di indisposizione, fatto sta che si è trovata in difficoltà. Per fortuna la donna è stata soccorsa dall’attore e cantante colombiano Julio Nava (foto) e dal suo manager in Italia, Giampiero Tiburzi, oltre che al personale del supermercato. Julio Nava è un volto notissimo del grande schermo. La sua figura è diventata celebre in Italia grazie alla partecipazione nel film "Loving Pablo", su Pablo Escobar, insieme a Javier Bardem e Penelope Cruz. Famosi i ruoli in film come "Snipers, the ultimate kill" e "Blunt forced trauma". Nava è in Umbria, a casa del suo manager, per studiare e prepararsi per il concerto che terrà nei prossimi giorni a Parigi, ma anche per approntare nuovi progetti. Tra questi c’è la possibilità di una sua esibizione a Castelluccio di Norcia, per il prossimo anno. "Ho fatto quello che mi aspetterei facessero per mia nonna e per mia madre, meritiamo tutti un mondo più gentile", ha detto Nava. Dopo il soccorso e l’aiuto alla signora, Nava e il manager Tiburzi hanno riaccompagnato a casa la signora, che li ha ringraziati calorosamente. "Non sappiamo mai quando le nostre azioni possono fare la differenza nella vita di qualcun altro", spiegano Nava e Tiburzi, spiegando il gesto di grande altruismo che li ha contraddistinti nella giornata di ieri.

Alessandro Orfei