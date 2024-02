Donazione Inner Wheel per diagnosi sui bimbi

CITTÀ DI CASTELLO – Una piccola valigia che contiene una serie di strumenti preziosi e utilissimi per effettuare una diagnosi precoce su eventuali disturbi (come l’autismo) sin dalla scuola dell’infanzia. L’Inner Wheel di Città di Castello ha consegnato un importante service in favore del Siee (servizio integrato per l’età evolutiva) della Usl Umbria 1 diretto dalla dottoressa Paola Antonelli che coordina una equipe specialistica di 18 persone. La donazione è stata resa possibile grazie ad alcune iniziative di beneficenza promosse dal club nelle scorse settimane, tra cui la tombola. Alla cerimonia, svolta negli ambulatori della Usl 1, punto di riferimento per centinaia di famiglie hanno partecipato la presidente Marisa Monni Sisi, assieme a un folto gruppo di socie tra le quali la past president nazionale Alessandra Gasperini Colcelli. Il materiale acquistato con il service funge da test per la definizione diagnostica e del piano di trattamento individualizzato per bambini con disturbo di spettro dell’autismo. Nell’occasione era presente anche la dottoressa Daniela Felicioni - a capo del distretto sanitario dell’Alto Tevere - che ha ringraziato per questo importante servizio "che incide nell’età evolutiva dei 3-6 anni, nella quale si possono scoprire le patologie che se curate adeguatamente possono davvero cambiare la vita a chi ha un eventuale deficit". "È uno strumento essenziale per poter effettuare delle diagnosi precoci, per indagare sullo spettro autistico, che consente di elaborare un progetto individuale multidisciplinare mirato da sviluppare a piccoli gruppi", ha aggiunto Antonelli. Il materiale sarà sin da subito messo a disposizione dei piccoli pazienti. Gli oggetti didattici e i giocattoli sensoriali saranno inseriti nel progetto sperimentale "Lab in gioco", attivato al centro Casa Mettius di Piosina.