Donata dalla Fondazione Carit strumentazione all’ospedale

TERNI Si è svolta all’ospedale Santa Maria la cerimonia di consegna delle nuove strumentazioni che l’azienda ospedaliera ha ricevuto dalla Fondazione Carit. Presenti il direttore generale del Santa Maria, Andrea Casciari, e il presidente della Fondazione Carit, Luigi Carlini. Il materiale, per un valore di oltre 118mila euro, consiste in 15 carrelli dell’azienda internazionale Ergotron. Batterie al litio super performanti, schermo wide, retroilluminazione per la notte, pistola barcode, lettore ottico, webcam per telecosulti e/o televisite in tempo reale, richiesta e monitoraggio delle trasfusioni: tutte utilità che saranno utilizzate per prestazioni mediche e infermieristiche sia in fase di ricovero che in quella di pronto soccorso. "Tra gli utilizzi indicati - spiega l’ospedale - la scrittura della cartella clinica durante la visita, la rilevazione dei parametri vitali, la consultazione degli esami, la richiesta di ulteriori esami e la consultazione di prestazioni e ricoveri passati".