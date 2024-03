’Don Matteo’ va in onda. E Spoleto torna in tv

È ufficialmente iniziato il conto alla rovescia verso la prima puntata di Don Matteo. Al debutto dell’edizione 14 della serie tv più amata dagli italiani, che quest’anno compie ben 25 anni, manca meno di un mese perché la prima puntata andrà in onda giovedì 4 aprile sempre su Rai Uno. A comunicarlo è stata la stessa Rai che ha svelato il palinsesto primaverile. Inizialmente si parlava di giovedì 28 marzo, ma ora è ufficiale, il debutto è stato fissato subito dopo Pasqua. Spoleto attende con ansia la messa in onda della nuova serie che proseguirà fino al 30 maggio. La serie tv per la quarta volta è ambientata proprio nella cittadina umbra che grazie a Don Matteo gode di una grande visibilità mediatica. L’operazione Don Matteo è la principale iniziativa di promozione turistica proposta dal Comune di Spoleto. Quest’anno l’ente pubblico ha sottoscritto una convenzione direttamente con la casa di produzione Lux Vide con un contributo di 250mila euro da saldare in tre anni. Un contributo che copre anche le spese per l’ospitalità della troupe e degli attori che sono stati a Spoleto prima a ottobre per poi tornare a febbraio per girare le scene.

Quella che sta per andare in onda sarà la prima edizione intera con Raul Bova nei panni di Don Massimo. Il nuovo parroco è subentrato a Don Matteo interpretato dallo storico Terence Hill dalla metà della edizione 13. Grandi novità nel cast con l’arrivo di un nuovo personaggio, ovvero la sorella di Don Massimo. Confermatissimo Nino Frassica nel ruolo del maresciallo Cecchini e di Natalina la perpetua di Don Massimo.