“Don Matteo“. Tutto pronto per le riprese

SPOLETO - Dopo Capodanno torna Don Matteo. È fissato per il 21 gennaio il ritorno in città della troupe della serie tv più amata dagli italiani. La produzione dovrà ultimare le riprese della serie 14 che presumibilmente andrà in onda a primavera su Rai Uno. L’occhio delle macchine da presa sarà in funzione nella zona del centro storico di Spoleto, in particolare nel quartier generale di piazza Duomo. Il ritorno degli attori del cast rappresenta anche un’occasione di attrazione turistica in quello che è a tutti gli effetti il periodo peggiore dell’anno per le strutture recettive. I fan più affezionati infatti raggiungono Spoleto per vedere all’opera i propri beniamini sul set cinematografico. L’operazione Don Matteo è finanziata dal comune di Spoleto nell’ambito dell’attività di promozione turistica ed è sostenuta con i proventi della tassa di soggiorno. La troupe si dovrebbe fermare per almeno due settimane.