Don Matteo questa sera su Rai Uno

SPOLETO C’è grande attesa per la prima puntata di Don Matteo 14. L’appuntamento è fissato oggi alle 21.30 come di consueto su Rai Uno. Dopo l’addio di Terence Hill che per anni ha interpretato il prete detective Don Matteo, è arrivato Don Massimo interpretato da Raul Bova. L’avvicendamento è avvenuto durante l’edizione 13 e questa sarà la prima edizione con il nuovo protagonista dalla prima all’ultima puntata. Grandi novità nel cast perché salutano il capitano Anna Olivieri interpretato da Maria Chiara Giannetta e il pm Marco Nardi interpretato dall’attore Maurizio Lastrico. L’unico “superstite“ è il maresciallo del carabinieri Cecchini interpretato, come al solito, da Nino Frassica. In arrivo diversi nuovi personaggi come ad esempio la sorellastra di Don Massimo interpretata da Federica Sabatini. Per due mesi circa Spoleto e le bellezze umbre faranno da cornice a quella che rimane la serie tv più amata.