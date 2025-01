Don Giovanni. Merlini sarà beato

SPOLETO - Lo spoletino Don Giovanni Merlini diventa beato. Il 23 maggio scorso Papa Francesco, accogliendo e confermando i voti del Dicastero delle Cause dei Santi, ha dichiarato: "consta il miracolo, compiuto da Dio per intercessione del Venerabile Servo di Dio Giovanni Merlini". Il Rito della Beatificazione si terrà a Roma il 12 gennaio alle 11 nella Basilica Papale San Giovanni in Laterano. Rappresentante del Sommo Pontefice sarà il cardinale Marcello Semeraro, Prefetto del Dicastero delle Cause dei Santi. Con lui concelebrerà l’arcivescovo Renato Boccardo, poi, lunedì 13 gennaio alle 9.30 alla parrocchia di S. Gaspare del Bufalo a Roma, presiederà la messa di ringraziamento. Don Giovanni Merlini sarà il primo beato dell’Anno santo 2025. Don Giovanni è particolarmente legato alla sua città e alla chiesa di Spoleto che ha frequentato da bambino, da studente, da prete diocesano, da missionario.