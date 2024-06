Domani tutti: "In Cammino con Ant"

Camminare insieme è sempre bello, se poi entra in gioco la solidarietà lo è ancora di più. Domani torna "Tuoro in Cammino con Ant", la passeggiata solidale voluta dall’attivo gruppo di volontari, con la collaborazione dell’amministrazione comunale e delle associazioni del territorio. La partenza è fissata per le ore 17 e il percorso è semplice e accessibile a tutti. "Quest’anno – spiegano gli organizzatori - andremo alla scoperta della natura nelle zone di Sanguineto e Ca’ di Giano, in un percorso ad anello che parte e termina a Casa Bandoli. Cammineremo per 3 km circa fra gli olivi e la natura porgendo lo sguardo al Castello di Torregualandro. Nel percorso saremo accompagnati dalla guida turistica Valentina Cavallucci che ci racconterà aneddoti storici della zona e del castello. E’ prevista una breve sosta e un piccolo ristoro presso Casa della Famiglia Taddei dove verranno narrati episodi storici del territorio. Ricordiamo che Tuoro in cammino con Ant è una passeggiata pomeridiana perfetta anche per famiglie con bambini". Alla realizzazione dell’evento collabora anche La Misericordia di Tuoro, con le sue auto seguirà l’intero percorso e garantirà supporto alle persone che si dovessero trovare in difficoltà. Per partecipare al momento conviviale (donazione minima 20 euro e bambini 10 euro) è necessario prenotare ai numeri di telefono 333 2229958 (Stefania) e 348 3150317 (Francesca). Parte del ricavato dell’evento andrà a sostenere l’assistenza medico-specialistica domiciliare ai malati di tumore che Ant realizza nel territorio.