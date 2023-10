Dolci d’Italia ai nastri di partenza. Fine settimana dedicato ai golosi

Un esercito di golosi si prepara ad invadere Spoleto. È iniziato il conto alla rovescia verso “Dolci d’Italia“ (28 ottobre- primo novembre): cinque giorni di cooking show, degustazioni, laboratori, mercati, appuntamenti culturali, concerti e momenti di intrattenimento e molto altro. Il taglio del nastro è previsto per le 12 di sabato 28 al Chiostro di San Nicolò quando Aldo Amoni, presidente Epta Confcommercio Umbria (organizzatore dell’evento), darà il via alla kermesse insieme al sindaco Andrea Sisti, al presidente di Confcommercio Spoleto, Tommaso Barbanera e al presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto, Dario Pompili. L’inaugurazione del Festival nazionale dei Dolci sarà preceduta da un appuntamento speciale: quest’anno infatti uno dei monumenti simbolo della città, l’Arco di Druso, compie 2000 anni. "Buon Compleanno Arco di Druso (23 d.c - 2023)" è quindi il titolo dell’ omaggio musicale del Gruppo Ottoni G. Fantini della banda musicale "Città di Spoleto". Nello stesso giorno di sabato le attività commerciali del centro storico di Spoleto resteranno aperte fino alle 23 per "La notte dei dolci", un’occasione di acquisto e di sconti particolari per i visitatori del Festival Nazionale dei Dolci. La tessera speciale: alla Sweet card (in vendita all’Infopoint e all’Ex museo Civico al costo di 5 euro) hanno aderito 34 attività economiche cittadine tra cui negozi e ristoranti: grazie ad essa sarà possibile ottenere gadget dolciari e scoprire la città, le sue attività commerciali ma anche i musei e luoghi aperti in via straordinaria.

Diverse le aree tematiche della kermesse: “Taste“, con le splendide location del centro storico che ospitano i mercati nei quali degustare e acquistare i migliori prodotti dolciari della penisola; “Exhibition“ con lo “Sweet show“ ed esposizioni di dolci tipici e non solo: arte e cultura accompagneranno i visitatori del Festival in un’esperienza immersiva nella dolcezza. “Lab“ con "Piccoli Pasticceri crescono", attività per bambini e spazi di apprendimento per gli adulti, occasioni uniche per diventare piccoli e grandi pasticceri. Oltre a questo ci sarà anche la zona “Entertainment“ con spettacoli musicali, visite guidate, giochi e tante attività per divertirsi nella città. Fulcro dell’evento il Chiostro di San Nicolò dove si svolgeranno le sessioni della “Sweet Academy“, scuola per apprendere i segreti dei pastry chef e le tecniche di lavorazione per realizzare capolavori di bontà. A piazza Pianciani "Non solo dolci", ovvero una selezione di prodotti alimentari di qualità e street food.