Dodici mesi con "I carabinieri e le comunità"

La fiamma e la banda rossa. Sono gli elementi più riconoscibili dei carabinieri. E proprio la banda rossa, che dalla fiamma parte, è l’elemento comune delle 12 illustrazioni, pensate dallo studio di design Pininfarina per illustrare i mesi del 2024. Illustrazioni a corredo delle storie, scritte da Massimo Gramellini, per raccontare i piccoli grandi gesti dei carabinieri, dalle imprese eroiche, come il sacrificio dei militari della stazione di Fiesole, all’impegno di tutti i giorni a favore dei cittadini. Storie che il comandante generale, generale Teo Luzi, ha definito "così edificanti che sembrano inventate, e sono invece episodi reali". "I carabinieri e le comunità" è il tema del calendario storico 2024 dell’Arma, presentato martedì a Roma e oggi illustrato anche a Perugia, dal comandante provinciale, colonnello Sergio Molinari. Oltre al calendario è stato pubblicata anche l’edizione 2024 dell’Agenda con 4 storie di fantasia.

Altre due opere completano l’offerta editoriale dell’anno 2024. Ovvero, il calendario da tavolo, dedicato anche quest’anno al tema "i Carabinieri nei Borghi più belli d’Italia", tra cui figura anche Spello, e il planning ispirato al tema del "controllo del territorio".Il ricavato della vendita del primo sarà destinato all’Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell’Arma dei Carabinieri. Quello del secondo prodotto, invece, sosterà il reparto di pediatria del Grande Ospedale Metropolitano "Bianchi Melacrino Morelli" di Reggio Calabria. I calendari e il planning sono in vendita sul sito dell’Arma o nelle stazioni dislocate nel territorio.