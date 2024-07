Dodici imprese umbre pronte a entrare nel mondo delle cooperative

Dodici nuove imprese pronte a decollare, le finaliste del progetto Coopstartup di Coopfond e Legacoop Umbria, che, in collaborazione con la società Mich (Maestrale Innovation Creative Hub) e Invitalia, ha tenuto una giornata di tutoraggio dedicata alle start-up cooperative. Questa iniziativa si inserisce nell’ambito della formazione, tutoraggio, accompagnamento e accelerazione di nuove imprese in forma cooperativa. I partecipanti hanno avuto l’opportunità di interagire con esperti e professionisti di Mich, Invitalia e Legacoop Umbria, che hanno contribuito con la loro esperienza nel fornire indicazioni e suggerimenti per lo sviluppo dei progetti di impresa. Un incontro di matching dove si è registrato un clima di positività e fiducia, anche grazie alle competenze acquisite dai ragazzi, come lascia intendere Leonardo stratupper di una cooperativa sportiva "Sono molto fiducioso nella possibile vincita di questo bando, il nostro è veramente un buon progetto".