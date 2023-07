DOCUMENTARIO SULLA MOSTRA

Debutta stasera un documentario speciale tutto dedicato alla grande mostra “Nero Perugino Burri“ che Fondazione Perugia in collaborazione con Fondazione Burri allestisce a Palazzo Baldeschi a Perugia fino al 2 ottobre con opere del Perugino e di Alberto Burri unite dal colore nero e da una comune sensibilità. La prima messa in onda è attesa oggi alle 20.40 su Sky Arte e in streaming solo su Now e sarà disponibile anche on demand. Il documentario è diretto da Arianna Marelli ed è un viaggio nella mostra e nel dietro le quinte, con immagini esclusive dei preparativi e dell’allestimento e interviste ai curatori Vittoria Garibaldi e Bruno Corà, ai rappresentanti di Fondazione Perugia e ad alcuni esperti.