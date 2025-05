Docufilm sulla figura di Valter Baldaccini

Tutto esaurito, venerdì scorso, nella sala rossa del Politeama Clarici, per la prima di “Valter Baldaccini, la vita come esempio“, il docufilm che racconta l’imprenditore cannarese attraverso le voci di alcune persone che l’hanno conosciuto. "Sin dai suoi esordi la Fondazione ha avuto un duplice obiettivo: dare continuità ai progetti di solidarietà che mio padre aveva iniziato per le persone più in difficoltà e tenere memoria della sua testimonianza di vita – ha spiegato Beatrice Baldaccini, presidente della Fondazione -. Un impegno che in questi anni abbiamo portato avanti attraverso alcune pubblicazioni che lo riguardano e che oggi, in occasione del nostro decimo anniversario, restituiamo attraverso la forza delle immagini che ritraggono luoghi per lui importanti e il ricordo di alcune persone che abbiamo ritenuto significative per far emergere la sua unicità".

A dare concretezza a questo progetto, insieme a Strani Rumori Studio Multimedia di Luca Scota, la regista Loretta Bonamente, che non ha mai conosciuto personalmente Valter e che ha raccontato come "dalle numerose ore trascorse insieme a chi con Valter ha condiviso esperienze, aneddoti e parte della propria vita, emerge di lui l’immagine di un imprenditore illuminato, ma ancor prima di un uomo di parola, integro, dalla non comune umanità, umiltà, fede e senso di giustizia". Un lavoro importante, quello della realizzazione di questo docufilm, che ha emozionato il pubblico in sala e che non sarebbe stato possibile senza il contributo di Umbragroup, la multinazionale folignate che Valter Baldaccini fondò oltre cinquanta anni fa "Aver contribuito come UmbraGroup a questo progetto rappresenta per noi un modo per rendere senza tempo la storia di Valter e rinnova il nostro impegno a fianco della Fondazione che porta il suo nome", ha commentato Reno Ortolani, presidente del Cda di UmbraGroup.