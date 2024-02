Divertimento e tradizioni per Carnevale

SAN GIUSTINO - Col Ciccicocco di ieri a Lama e alla Dogana, nel comune di San Giustino si sono aperte le celebrazioni legate al carnevale, sul filo della tradizione e del divertimento. Le sfilate in maschera dei bambini che hanno colorato le strade hanno coinvolto associazioni locali e volontari con la partecipazione di numerose persone e laboratori culinari. Ma non finisce qui. Sempre a Lama, domani dalle 14 è in programma il Carnevale della parrocchia di San Tommaso, ripreso circa quindici anni fa e sospeso solo nel periodo della pandemia, ma nato da una tradizione antica che prevede sfilate e musica per le principali vie del paese. Domenica, la festa, l’allegria e i colori si spostano a San Giustino con la “Festa di Carnevale“ in Piazza del Municipio. Dalle 14.30 musica, balli, sfilate e animazione per i più piccoli. Altro appuntamento il 13 febbraio dalle 15.30 a Selci nella struttura polivalente situata vicino allo stadio Roberto Nocchi.