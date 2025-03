Diverse culture e religioni. Le donne si confrontano

TERNI - Giornata della donna alla cittadella delle associazioni con un confronto al femminile tra diverse culture e religioni. A organizzare l’evento in occasione dell’8 marzo è l’associazione “L’arcobaleno e il mare“. L’appuntamento è fissato per oggi alle 16, nei locali della cittadella delle associazioni in piazza della Pace, per un’incontro tra donne che parlano e riflettono insieme. Dopo i saluti di Esohe Ehigiator, che ha promosso l’iniziativa, e di Eddy Nebo dell’associazione Namastè, sono previsti gli interventi, tra gli altri, di Alessandra Pernazza, dell’associazione Noità e di Silvia Camillucci, coordinatrice del Cesvol Umbria. È previsto, poi, un dibattito aperto. A seguire gli organizzatori offriranno un rinfresco ai presenti. Collaborano all’iniziativa il Centro servizi del volontariato, Noità, comunità islamica, Al Hudu, Royal International, Acli provinciale Terni, Welfare association Bangladesh. La partecipazione è libera e gratuita.