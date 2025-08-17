Le misure che servono
17 ago 2025
REDAZIONE UMBRIA
Disturbi alimentari durante la festa, due famiglie al pronto soccorso

Alla Festa Grossa di Collestrada. Escluse cause gravi, tutte le persone sono state già dimesse. Il comitato organizzatore ha deciso di sospendere in via precauzionale il servizio di ristorazione per domenica 17 agosto

Le persone coinvolte si sono recate autonomamente al pronto soccorso dell'ospedale di Perugia

Collestrada (Perugia), 17 agosto 2025 – Sette persone – di cui cinque adulti e due bambini – appartenenti a due nuclei familiari si sono recate al pronto soccorso dell’ospedale di Perugia dopo aver accusato disturbi alimentari durante la serata di sabato 16 agosto alla Festa Grossa di Collestrada, alle porte del capoluogo umbro. 

Le due famiglie sono state sottoposte ad accertamenti e poi tutte dimesse: i controlli hanno infatti escluso cause di particolari gravità. 

A seguito dell’episodio comunque il comitato organizzatore della Festa Grossa di Collestrada ha deciso di sospendere in via precauzionale il servizio di ristorazione per oggi, domenica 17 agosto, ultimo giorno della manifestazione. 

"La decisione di chiudere temporaneamente la cucina è stata presa in via esclusivamente precauzionale, nell'interesse della salute pubblica e per garantire la massima sicurezza ai partecipanti alla festa" ha sottolineato il comitato organizzatore che "si scusa per l'inconveniente". "Tutte le altre attività della festa proseguiranno regolarmente per la giornata di oggi" concludono.

