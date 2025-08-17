Disturbi alimentari durante la festa, due famiglie al pronto soccorso

Collestrada (Perugia), 17 agosto 2025 – Sette persone – di cui cinque adulti e due bambini – appartenenti a due nuclei familiari si sono recate al pronto soccorso dell’ospedale di Perugia dopo aver accusato disturbi alimentari durante la serata di sabato 16 agosto alla Festa Grossa di Collestrada, alle porte del capoluogo umbro.

Le due famiglie sono state sottoposte ad accertamenti e poi tutte dimesse: i controlli hanno infatti escluso cause di particolari gravità.

A seguito dell’episodio comunque il comitato organizzatore della Festa Grossa di Collestrada ha deciso di sospendere in via precauzionale il servizio di ristorazione per oggi, domenica 17 agosto, ultimo giorno della manifestazione.

"La decisione di chiudere temporaneamente la cucina è stata presa in via esclusivamente precauzionale, nell'interesse della salute pubblica e per garantire la massima sicurezza ai partecipanti alla festa" ha sottolineato il comitato organizzatore che "si scusa per l'inconveniente". "Tutte le altre attività della festa proseguiranno regolarmente per la giornata di oggi" concludono.