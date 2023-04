Disturbi alimentari, nasce un nuovo centro di ascolto

Orvieto (Pg), 15 aprile 2023 - Obiettivo: aiutare le persone, soprattutto giovani, che combattono contro i disturbi del comportamento alimentare. E' lo scopo del Centro di ascolto inaugurato oggi a Orvieto dalla famiglia Cotarella all'interno dell'omonima fondazione in via Michelangeli dove si svolgeranno le attività del Centro.

Ascoltare, informare e indirizzare, saranno queste le principali attività del Centro di ascolto sui disturbi del comportamento alimentare, dove sarà a disposizione gratuitamente personale specializzato e un team di psicologi e nutrizionisti per un primo intervento, a supporto del paziente ma anche della famiglia e della scuola.

“Ad accogliere chi ha bisogno di aiuto o anche semplicemente di informazioni e supporto saranno persone che hanno provato sulla loro pelle cosa significa soffrire di disturbi del comportamento alimentare, sono riusciti a uscirne e, adesso, hanno scelto di mettersi a disposizione degli altri –spiega Dominga Cotarella, presidente della Fondazione- Al loro fianco, un team specializzato di psicologi e nutrizionisti sarà a disposizione per un primo intervento, propedeutico all’avvio del percorso di cura più specifico e adeguato, che sarà individuato dalle apposite strutture mediche. È fondamentale -afferma- creare maggiore consapevolezza su questo tipo di patologie, di cui si parla ancora troppo poco, quando, in realtà, rappresentano un fenomeno in vertiginosa crescita. Il Centro di ascolto di Orvieto nasce proprio -conclude la presidente- dalla volontà di Fondazione Cotarella di essere al fianco dei giovani, delle famiglie e della scuola contribuendo a prevenire, riconoscere e, quindi, intervenire con tempestività sul disturbo”.

Come accedere ai servizi del Centro: si può telefonare al numero telefonico 346/1185435 o inviare una mail a [email protected] o, ancora, recarsi presso il Centro il martedi e il venerdì, dalle 10 alle 17. Per intraprendere il percorso terapeutico più adeguato sarà comunque fondamentale rivolgersi a una struttura specializzata. Oggi, grazie alla collaborazione tra il Ministero della Salute, l’Istituto Superiore di Sanità, gli operatori del settore e le associazioni, esiste una mappa, in continuo aggiornamento, delle associazioni e dei servizi specificamente dedicati al trattamento dei Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione, che è consultabile al sito www.disturbialimentarionline.it. È attivo anche l’apposito Numero verde S.O.S. Disturbi Alimentari 800 180969. Presenti alla inuagurazione il sindaco Roberta Tardani e il prefetto Giovanni Bruno. A fare gli onori di casa Dominga Cotarella, insieme alle sorella Marta ed Enrica, e il direttore generale Ruggero Parrotto. Il taglio del nastro è stato preceduto dall’esibizione dei bambini della scuola di musica Sarabanda. Tardani ha elogiato Findazione Cotarella è in particolare le sorelle Dominga, Enrica e Marta per il grande contributo che danno al territorio di Orvieto e dell’Umbria.

Cla.Lat.