Distretto del Trasimeno, evento con oltre 300 anziani

PANICALE - Dopo il successo della prima serie di appuntamenti che ha coinvolto più di 300 anziani, proseguono nel territorio del Trasimeno gli incontri organizzati per favorire l’adozione consapevole di uno stile di vita sano ed attivo. Il progetto Sinapsi "Pillole di lunga vita", è promosso dalle Aziende Usl Umbria 1 e 2, dalla Regione, dalle Reti di promozione della salute aziendali e dall’Unione dei Comuni di Trasimeno. Tutti gli incontri sono ad ingresso libero e si tengono i martedì e giovedì pomeriggio, dalle ore 15,30 alle ore 17,30, per affrontare temi di salute a tavola, fumo, truffe, sicurezza stradale, screening e corretto uso dei farmaci, servizi sociali territoriali quando la vita si complica, e vita di relazione e strumenti digitali nell’era intergenerazionale. Infatti, ci sono anche i giovani in gioco. Per favorire lo scambio intergenerazionale, Sinapsi affida infatti ai ragazzi della Consulta Giovanile la conduzione degli incontri dedicati agli strumenti digitali previsti nel mese di aprile.