Distretti e Centri salute, occhio alle chiusure

In occasione della cronometro Foligno-Perugia di domani l’Usl Umbria 1 ha provveduto a rimodulare alcuni dei servizi nei distretti che sono interessati al passaggio della corsa. Alla Rsa di Santa Mrgherita non sono stati programmati esami diagnostici. Hospice e Cure Palliative Domiciliari: non sono stati programmati ricoveri per tale giorno. Eventuali decessi con periodo di osservazione in scadenza nel giorno verranno gestiti con i familiari. Il servizio di fisioterapia mammaria sarà sospeso e le assistite verranno avvisate dalle fisioterapiste. Al Centro di Salute di Perugia Centro in via XIV Settembre saranno presenti la Coordinatrice ed altre due unità infermieristiche per la gestione delle dimissioni protette e per l’accoglienza di eventuali utenti che dovessero raggiungere la struttura a piedi. Qui non sono previste sedute vaccinali. L’attività necroscopica verrà garantita. Per il servizio psicologico sono state chiuse le agende Cup e gli psicologi in servizio raggiungeranno la sede a piedi. L’ambulatorio migranti non sarà attivo come di norma ogni venerdì. Considerata la chiusura di via Enrico dal Pozzo, unico accesso agli uffici del Dipartimento di prevenzione, che si protrarrà dalle ore 8 alle ore 18, le attività dipartimentali saranno sospese e gli uffici della Sede di Perugia resteranno chiusi per l’intera giornata. Laboratorio unico per gli screening (ex citologia): anche qui in considerazione della interruzione della circolazione in via Enrico dal Pozzo il Laboratorio Unico per gli Screening (ex Citologia) rimarrà aperto per le attività analitiche e di segreteria. La consegna dei campioni biologici potrà essere posticipata al giorno successivo.