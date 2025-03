Disinfestazione anti-parassiti degli agrumi

BASTIA UMBRA – C’è un parassita in agguato, il Comune di Bastia Umbra ha lanciato una campagna contro l’aleurodide spinoso degli agrumi e per questo ha organizzato un incontro pubblico informativo, giovedì 20 marzo, alle ore 17, nella Sala del consiglio comunale. La lotta all’insetto – viene evidenziato dalla municipalità bastiola – la cui presenza è stata riscontrata al momento nell’area industriale in prossimità dello stadio, è obbligatoria ed è a carico dei possessori delle piante. Sono inoltre previste sanzioni per coloro che non ottemperano agli interventi indicati. L’incontro sarà tenuto da Valter Rondolini del Servizio fitosanitario regionale e moderato da Ramona Furiani, assessora municipale all’ambiente. In particolare, l’aleurocanthus spiniferus è un insetto che risulta dannoso per le piante sempreverdi, fra cui spiccano agrumi, rose, alloro, lauroceraso, camelia, edera, piracanta. Tra le piante si segnalano vite, vite americana, biancospino, melograno. Al momento, non risulta segnalato sull’olivo.