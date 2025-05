Pomeriggio sulle due ruote. Scatta l’ora di Bimbimbici. Pedalare giova alla salute

Promuovere la mobilità attiva anche nei percorsi casa-scuola e soprattutto creare più spazi per i pedoni e i ciclisti. A questo punta “Bimbimbici“, l’evento, promosso a livello nazionale da Fiab Italia (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta) e ai nastri di partenza anche a Perugia, dove è organizzato da Perugia Pedala APS, che compie dieci anni.

L’appuntamento oggi alle 14,30 in Borgo XX Giugno, col patrocinio del Comune di Perugia, in partnership con Unicef e Società Italiana di Pediatria, oltre al supporto di diverse altre realtà del territorio. Per l’occasione tutto corso Cavour resterà chiuso al traffico per la durata della manifestazione.

La pedalata avrà inizio alle 15,30 (si consiglia dagli 8 anni, sotto la responsabilità di un adulto); abbraccerà idealmente il centro storico di Perugia, per "rivendicare - dicono gli organizzatori - una città e strade a misura di bambini e bambine e di persone. Finale con giochi e merenda.

Grazie a Minimetrò spa si potrà raggiungere il luogo della festa in modo sostenibile; per chi arriverà in auto, sarà possibile lasciarla al parcheggio di Piazzale Europa usufruendo di uno sconto speciale. Tra le regole: casco obbligatorio per i minori, consigliato per gli adulti.