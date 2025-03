Discarica abusiva a Baiano. Polizia municipale incaricata della bonifica

Ad avviare le pratiche per la bonifica della discarica abusiva segnalata da Retake Spoleto saranno i vigili urbani che avranno anche il compito di individuare i responsabili dell’ennesimo abbandono selvaggio di rifiuti, rilevato nella frazione di Baiano. L’incarico alla polizia municipale è stato dato dal sindaco Andrea Sisti, che lunedì ha incontrato i volontari. Un incontro chiarificatore dopo l’episodio della settimana scorsa che ha visto protagonista proprio Retake Spoleto. I volontari infatti grazie ad una segnalazione hanno individuato una discarica abusiva nella zona di Baiano e precisamente lungo la strada che dalla frazione di Meggiano conduce a quella di Cerqueto. Tra il verde sono stati abbandonati rifiuti di ogni genere. Tra i rifiuti domestici però sono stati rinvenuti anche alcuni documenti che possono permettere di risalire agli autori dell’abbandono e quindi i volontari avevano denunciato inutilmente la situazione a chi di competenza.

"Retake è una risorsa per la città o un problema?" A rispondere è stato direttamente il sindaco pronto a ringraziare quei volontari che dedicano il loro tempo libero a questa nobile attività. La primavera è la stagione delle discariche abusive e i volontari chiedono da parte del Comune ma anche della cosiddetta sentinella ambientale della Vus più controlli. Nel 2024 i vigili urbani sono intervenuti su ben 75 segnalazioni dei cittadini. Sono stati elevati 19 verbali per violazioni del regolamento igiene e 67 verbali amministrativi per irregolarità riscontrate in materia di regolamento rifiuti. La bonifica delle discariche per l’amministrazione comunale, se non vengono individuati i responsabili, può essere particolarmente onerosa perché i costi sono a carico dell’ente pubblico. I volontari del Retake hanno sollecitato anche l’utilizzo delle fototrappole, ma il Comune è in attesa di dotarsi di nuova strumentazione. Nel 2021 sono state rubate da ignoti in località Molinaccio due fototrappole mentre una terza è stata manomessa e danneggiata in modo irreversibile nel 2022. Il Comune ha richiesto ad Auri l’acquisto e la fornitura di nuove fototrappole con caratteristiche tecniche più evolute di quelle già in dotazione. Intanto però i volontari del Retake non gettano la spugna e domenica prossima saranno impegnati lungo la strada di Monteluco a rimuovere i rifiuti abbandonati dai soliti ignoti.

D. M.