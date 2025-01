"Disabilità, serve proposta strutturale e non sostegni emergenziali"

"Chiediamo alla nuova Giunta regionale di trasformare un’idea di risoluzione dei problemi con misure emergenziali, in una proposta strutturale di ampliamento dei servizi a sostegno delle persone con disabilità avviando un dialogo con gli enti del Terzo Settore". E’ quanto afferma Paolo Tamiazzo, portavoce del Forum del Terzo Settore Umbria Aps - "È fondamentale – sostiene – convocare un tavolo di confronto per costruire insieme politiche che rispondano realmente ai bisogni della comunità. È tempo di mettere al centro le persone e le loro esigenze, costruendo insieme un sistema di welfare che garantisca a tutti una vita dignitosa e inclusiva". Tamiazzo ha parlato dopo le anticipazioni della presidente Stefania Proietti in merito "agli interventi economici limitati, come il previsto stanziamento di 2 milioni di euro per il sostegno a famiglie in difficoltà, suscitano grandi preoccupazioni tra le organizzazioni del Forum del Terzo Settore Umbria".