Disabilità e integrazione. Nasce il progetto che punta sullo sport

Firmata una convenzione tra l’Asl 2 e l’associazione di promozione sociale “SportAbbattiBarriere“ per lo svolgimento di attività di diffusione dello sport tra persone con disabilità per migliorare lo stile di vita e l’integrazione sociale. L’accordo, sottoscritto dal direttore generale dell’azienda sanitaria, Piero Carsili, e dal presidente dell’associazione Erio Rosati, prevede per il prossimo biennio un impegno comune per lo svolgimento di numerose attività. Oltre alle valutazioni specialistiche e mediche, l’intesa prevede prove e consulenze per la scelta dello sport più idoneo, la diffusione della cultura dell’integrazione nello sport tra persone con e senza disabilità per innalzare la qualità dello stile di vita e l’integrazione nel tessuto sociale. Le attività comuni, che prenderanno il via a partire da martedì 8 aprile, verranno garantite attraverso una stretta collaborazione tra il servizio di Riabilitazione territoriale ed i servizi sanitari dell’Asl 2 con alcuni professionisti individuati dall’associazione. L’accordo consentirà quindi di arricchire le prestazioni sanitarie in favore delle persone con disabilità e promuovere corretti stili di vita. "Si tratta di un percorso di coprogettazione di grande utilità sociale – spiegano il direttore generale dell’Asl2 Carsili e il presidente dell’associazione Rosati – in quanto sostiene la diffusione tra le persone con disabilità di pratiche sportive e comportamenti salutari con l’obiettivo di prevenire processi invalidanti fisici e psicologici e promuovere azioni tese al mantenimento del benessere e l’integrazione sociale".