Disabilità e diritti Ufficio permessi blindato: "Cara Vittoria, il servizio è inaccessibile"

"L’Ufficio permessi è collocato in via Fiorenzo di Lorenzo in un luogo ostile e inaccessibile per le persone con disabilità e costringe i titolari di questo diritto ad essere accompagnati privandoli della loro autodeterminazione". E’ l’appello che Raffaele Goretti, componente dell’Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, rivolge alla prima cittadina di Perugia.

La lettera prosegue così: "Gentilissima Sindaca Vittoria Ferdinandi Ti scrivo una lettera appello per dare voce alle tante persone con disabilità, persone anziane e persone con patologie invalidanti che devono recarsi presso gli Uffici Comunali deputati al rilascio dei permessi per l’accesso alle aree regolate dalla ZTL e per il rilascio del permesso europeo da esporre nelle auto al servizio delle persone con disabilità. Questa situazione si trascina ormai da anni e durante le due legislature Romizi – prosegue Goretti - l’Ufficio non si è riusciti a spostarlo. Si tratta di prendere una decisione importante che possa restituire alle persone con disabilità la dignità e l’autonomia per esercitare una semplice azione quotidiana quella di poter accedere in autonomia e in sicurezza ad un servizio comunale per esercitare un semplice diritto di cittadinanza. Sono certo che l’attenzione e la sensibilità dimostrata da te e dalla tua Giunta su queste tematiche, possa trovare una veloce e dignitosa soluzione".

A proposito Goretti ricorda che la Convenzione Onu stabilisce, tra le linee di intervento individuate, "la promozione e l’attuazione dei principi di accessibilità e mobilità, intesi quale garanzia per consentire alle persone con disabilità di godere pienamente di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali".

Silvia Angelici