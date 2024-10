Disabilità certificata, ingressi gratis. Convenzione al Pozzo della Cava

I disabili certificati potranno entrare gratuitamente ai sotterranei del Pozzo della Cava e i loro accompagnatori avranno diritto alla tariffa ridotta. Questo, in sintesi, il contenuto della convenzione stipulata tra la gestione del complesso archeologico e il Dipartimento per le politiche a favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei Ministri. "Ogni museo o monumento italiano -dice il gestore Marco Sciarra - ha politiche differenti per le agevolazioni tariffarie per i soggetti disabili, con non poche complicazioni su certificazioni e accesso agli sconti o alle gratuità. Siamo felici che esista uno strumento che certifichi in maniera univoca la disabilità e che regoli, con opportune convenzioni, le agevolazioni. Inoltre il fatto che, da qualche mese, le carte siano reciprocamente riconosciute dai 27 Stati membri, è una forte agevolazione per chi, come noi, ha molti visitatori stranieri. Siamo anche orgogliosi di essere una delle pochissime strutture private convenzionate, tanto che, per aderire, abbiamo dovuto rieditare il modulo, pensato per le amministrazioni pubbliche, ma è stato un percorso facile e snello, e anche piuttosto rapido. È bastata solo un po’ di buona volontà" Perciò da ora i titolari della Carta Europea della Disabilità, meglio nota come Eu Disability Card, potranno entrare gratuitamente al complesso archeologico del Pozzo della Cava, mentre gli accompagnatori, nella misura di uno ogni disabile, potranno usufruire della tariffa ridotta, pari cioè a 2,5 euro invece di 4. "Questa ulteriore convenzione, per cui ringraziamo il dottor Gianfranco Pasquadibisceglie e tutto il personale del Dipartimento - concludono dal Pozzo della Cava - non fa che aggiungersi alle altre attenzioni dedicate alle famiglie, che ci sono valse il riconoscimento del marchio Umbria Culture for Family".